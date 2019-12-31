إطلاق المسابقة الشعرية لمهرجان سلطان بن زايد التراثي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة العليا المنظمة ل«مهرجان سلطان بن زايد التراثي» عن إطلاق المسابقة الشعرية المرافقة لفعاليات المهرجان في دورته ال14، التي تقام فعالياتها خلال الفترة من عشرين يناير/كانون الثاني حتى الثاني من فبراير/شباط المقبلين.

واختارت اللجنة موضوع مسابقة هذا العام «الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.. رجل التراث»، وتشترط المشاركة قصيدة نبطية/شعبية، لا تقل عن 15 بيتاً، ولا تزيد على 25 بيتاً، تتناول دور المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان في حماية التراث بمختلف جوانبه.

وقالت اللجنة: إن المشاركة في هذه الدورة متاحة للشعراء والشاعرات من سن 16 سنة فما فوق، لأبناء الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ومختلف الدول العربية، وستقدم للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى جوائز نقدية، كما ستتم دعوتهم لإلقاء قصائدهم في اليوم الختامي للمهرجان.

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وأشارت اللجنة إلى أن آخر موعد لاستلام المشاركات يوم 23 يناير المقبل عبر البريد الإلكتروني: «[email protected]» على أن يحدد فيها الاسم والجنسية ورقم الهاتف علماً بأنه سيتم استبعاد جميع المشاركات غير المستوفية للشروط.

من جهتها، قالت فاطمة المنصوري رئيسة اللجنة: «تنطلق أهمية المسابقة في هذه الدورة من كونها مخصصة للحديث عن دور المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في حماية التراث، وهو الذي وجّه سابقاً بإطلاق هذه المسابقة منذ دورتها الأولى؛ لتكون منبراً للشعراء من كل دول المنطقة، تسهم في تنشيط الحركة الشعرية، وتقديم الدعم للمبدعين من الشعراء. ولا يوجد اليوم موضوع أنسب من موضوع دوره، رحمه الله، في حماية التراث، ليكون عنواناً لهذه الدورة من عمر المسابقة الشعرية».

وأشارت المنصوري إلى أن المشاركة في هذه الدورة أصبحت مفتوحة أمام جميع الشعراء من مختلف الدول العربية؛ لأن موضوعها يتعلق برجل كان حارساً للتراث العربي بمختلف جوانبه وأشكاله، وتعددت أفضاله على التراث في مختلف المناطق العربية.