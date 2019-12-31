شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد وقوفها مع سيادة الدول العربية ومكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكدت مملكة البحرين على وقوفها مع مواجهة العنف والإرهاب والجهود الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العراق والحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه وسيادة كافة الدول العربية .

ونوه بيان وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء بمواقف مملكة البحرين الثابتة تجاه الأشقاء في جمهورية العراق وبخالص التمنيات للشعب العراقى بدوام الاستقرار والازدهار.

وكان مستشار ملك البحرين لشؤون الشباب والرياضة البحرينى صالح بن عيسى بن هندى المناعى، أكد على عمق العلاقات المتميزة والمثمرة بين البحرين ومصر ، والاتفاقيات الاستثنائية التى كانت ولاتزال مستمرة بينهما فى مجال الشباب والرياضة والبرامج النوعية المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء المسؤول البحرينى مع سفير مصر لدى البحرين يـاسر شعبان حيث بحثا أوجه التعاون المشتركة ؛ وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وأثنى المناعي على الإنجازات الكبيرة التي حققها البلدان من خلال التعاون في المجالات الشبابية والرياضية فيما أشار السفير المصري لعمق العلاقات البحرينية المصرية والتاريخ الطويل الزاهر ما بين البلدين الشقيقين ..مؤكدا على العمل بكل تفان لتوطيد التعاون في المجالات الشبابية والرياضية والارتقاء بها إلى رحاب أكبر.

الرباعى العربى

والبحرين من دول الرباعى العربى "مصر والسعودية والامارات" اعلنوا مقاطعة قطر ، واشترطوا 13 شرطا لاستئناف الحوار وحتى الآن لا زالت تصر قطر فى سياساتها المتعنتة بشأن رفض الالتزام بالشروط الـ13 التى أعلنها دول الرباعى العربى، وتصر على الاستمرار فى سياساته الداعمة للجماعات الإرهابية، والتحريض ضد دول المنطقة.

وتضمنت الشروط الـ13 التى حددتها دول الرباعى العربى..

خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران، طرد أى عنصر من الحرس الثورى موجود على أراضيها

عدم إقامة أى نشاط تجارى مع إيران يتعارض مع العقوبات الأميركية المفروضة عليها الموجود على أراضيها

إغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها وإلغاء التعاون العسكرى معها

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إغلاق قناة الجزيرة المتهمة بإثارة الاضطرابات فى المنطقة ودعم جماعة الإخوان المسلمين

إغلاق كافة وسائل الإعلام التى تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر

وقف التدخل فى الشئون الداخلية والخارجية للدول الأربع وعدم تجنيس مواطنين تابعين لهذه الدول وطرد من سبق أن جنستهم، تسليم المطلوبين المتهمين بقضايا إرهاب والموجودين على الأراضى القطرية

الامتناع عن دعم أو تمويل الجمعيات والمنظمات التى تصنفها الدول الأربع والولايات المتحدة إرهابية

قطع علاقات الدوحة مع جماعة الإخوان وحزب الله والقاعدة وداعش، وإدراجهم ككيانات إرهابية وضمهم إلى قوائم الإرهاب التى أعلنت عنها الدول الأربع والولايات المتحدة، تقديم معلومات تفصيلية تتعلق بالمعارضين الموجودين على الأراضى القطرية وتلقوا دعماً منها والذين هم مواطنون تابعون لهذه الدول الأربع.

تلتزم قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجى والعربى وتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013 واتفاق الرياض التكميلى لعام 2014

على قطر أن تدفع تعويضات لهذه الدول عن أى ضرر أو ما تكبدته من مصاريف خلال السنوات الماضية بسبب سياستها.

على قطر تنفيذ هذه المطالب خلال عشرة أيام

تقديم تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة الأولى ومرة كل ثلاثة أشهر للسنة الثانية ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات.

سوف يتضمن الاتفاق أهداف واضحة وآلية واضحة، وأن يتم إعداد تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة الأولى ومرة كل ثلاثة أشهر للسنة التالية ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات.