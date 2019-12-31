شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء مهام سفير تونس والقنصل العام بباريس إثر شبهات فساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر الرئيس التونسى قيس سعيد، بإنهاء تكليف عبد العزيز الرصاع من مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بباريس.

كما تم أيضًا بمقتضى الأمر الرئاسى إنهاء تكليف على الشعلالى من مهام قنصل عام للجمهورية التونسية بباريس.

وتأتى هذه الإعفاءات بعد أن أعلنت وزارة الخارجية التونسية يوم 21 ديسمبر الجارى أنه تم بإذن من رئيس الجمهورية فتح بحث معمق فيما تم تداوله بشأن وجود شبهة فساد فى سفارة تونس بباريس.

وكان الرئيس التونسى الراحل الباجى قايد السبسى قد سلم فى يناير 2017 عبد العزيز الرصاع أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الفرنسية.

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تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسى قيس سعيد، قد قرر أمس الإثنين، إعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة شهر واحد بداية من 1 يناير 2020 وحتى يوم 30 من الشهر ذاته، وذلك وفق رئاسة الجمهورية التونسية.

كان أمر رئاسى قد صدر بتاريخ 30 أغسطس الماضى، بتمديد حالة الطوارئ بالبلاد بداية من 3 سبتمبر 2019 حتى 31 ديسمبر 2019.

يذكر أن تمديد حالة الطوارئ يتواصل منذ 24 نوفمبر 2015 بتونس، على إثر العملية الإرهابية التى تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة.