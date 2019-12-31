"الشباب" الصومالية تتبنى تفجير مقديشو‎

مقديشو/ نور جيدي/ الخليج 365

أعلنت حركة "الشباب" المسلحة بالصومال، الإثنين، مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي وقع بالعاصمة مقديشو السبت، وأودى بحياة نحو 80 شخصا، بينهم مواطنان تركيان.

جاء ذلك في تسجيل صوتي للناطق باسم حركة الشباب علي محمود طيري، بثه موقع "صومالي ميمو" المحسوب على الحركة.

ووقع التفجير الانتحاري عند تقاطع مزدحم في جنوب غربي العاصمة الصومالية.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت وكالة الاستخبارات والأمن القومي الصومالية، في بيان، إن بلدا أجنبيا (لم يسمه) خطط لتفجير مقديشو الذي أودى بحياة قرابة 80 شخصا، بينهم مواطنان تركيان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.