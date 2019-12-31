جوميز ثالث لاعب ينجح في تسجيل هاتريك هذا الموسم بدوري المحترفين

صحيفة الخليج الالكترونية

نجح الفرنسي بافتيمبي جوميز، مهاجم الهلال في تسجيل هاتريك هذا الموسم بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة لحصوله على كرة المباراة.

وحقق جوميز رقمًا مميزًا، عقب تسجيله هاتريك في مباراة العدالة التي انتهت بفوز فريقه 7-0، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأصبح الفرنسي جوميز ثالث لاعب يسجل هاتريك هذا الموسم في بطولة دوري المحترفين، بعد عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر الذي سجل ثلاثية في شباك الفيحاء بالجولة الماضية التي انتهت بفوز “العالمي” 4-1.