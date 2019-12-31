البنوك السعودية تدعو المسافرين لعدم حمل مبالغ نقدية

صحيفة الخليج الالكترونية حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية المسافرين من حمل مبالغ نقدية كبيرة تفاديًا للسرقة والضياع. وقالت اللجنة إنه يجب الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية، والاحتفاظ بإيصالات عمليات الشراء. وأضافت كما يجب تجنب الإسراف في استخدام البطاقة بالذات في شراء الكماليات وضرورة سرعة إبلاغ البنك أو الجهة المصدرة لها في حال ضيااعها أو سرقتها.

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