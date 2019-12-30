«الجوازات» توضح مزايا وطريقة عمل أجهزة «الخدمة الذاتية» بالمطارات

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت المديرية العامة للجوازات أن جهاز الخدمة الذاتية يُمكن المسافر من إنهاء إجراءات السفر دون الحاجة للمرور على موظف الجوازات. وأضافت الجوازات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه بإمكان المسافر تجربة الجهاز أثناء السفر عبر جوازات مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض. يذكر أن أجهزة الخدمة الذاتية تمكن المسافر من إنهاء جميع إجراءات السفر وذلك بتسجيل دخوله أو خروجه بشكل مباشر دون الحاجة للمرور على موظف الجوازات. كما أوضحت الجوازات خطوات وطريقة عمل الجهاز على النحو التالي: 1- يقوم الجهاز بقراءة بيانات جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية للمسافر. Advertisements 2- فحص البيانات. 3- التقاط صورة للمسافر. 4- مسح بصمات المسافر للتحقق من هويته. 5- طباعة إيصال يؤكد عبور المسافر.

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