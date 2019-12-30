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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محكمة برازيلية تغرم "فيسبوك" مليون دولار أمريكي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019
الخليج 365
حكمت وزارة العدل في البرازيل تغريم شركة "فيسبوك" بنحو 6.6 مليون ريال برازيلي (1.64 مليون دولار أمريكي) بسبب مشاركة بيانات المستثمرين بشكل غير صحيح.
وقالت الوزارة في بيان صادر اليوم الإثنين، إن الغرامة تتعلق بفضيحة مشاركة بيانات المستخدمين مع "كامبريدج أنالاتيكا" في 2018، بحسب وكالة "رويترز".
وتعرضت "فيسبوك" لغرامات كثيرة من العديد من دول العالم على خلفية فضيحة اختراق بيانات نحو 87 مليون مستخدم عالمياً تقريباً مع شركة الاستشارات كامبريدج أنالاتيكا".
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