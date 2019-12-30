دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي بعد هذه الواقعة.. البحرية الهندية تمنع استخدام فيسبوك بين أفرادها

أصدرت القيادة البحرية الهندية، قرارًا يفرض على أفرادها عدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها فيسبوك بعد استخدام 7 أفراد منها الموقع؛ لتسريب معلومات عسكرية لصالح الاستخبارات الباكستانية.

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وحسبما أفادت تقارير صحفية هندية فأن القيادة البحرية في بلادهم حظرت استخدام الهواتف الذكية بين أفرادها على متن السفن العسكرية أو في المواقع التابعة للقوات البحرية الهندية.

ويأتي ذلك أيضًا بعدما ضبطت شرطة ولاية أندرا براديش الهندية، شهر نوفمبر الماضي، جواسيس تابعين للاستخبارات الباكستانية؛ حيث تم اعتقالهم لنفس السبب وإيقاف نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

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مسؤول في البحرية الهندية، أوردت عنه وسائل إعلام محلية في بلاده قوله:"الخطوة الصارمة اُتخذت من قبل البحرية بعد وقت قصير من القبض على 7 من أفراد البحرية وهم يقومون بتسريب معلومات حساسة لوكالات استخبارات العدو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي".المزيد:

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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي