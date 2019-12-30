تحذير عالمي: مبسم الشيشة به بكتيريا قاتلة

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وجه أطباء سويديون تحذيرا من المخاطر العالية لتدخين الشيشة، إثر إصابة شاب يبلغ من العمر 20 سنة، بعدوى بكتيرية تطورت إلى السل بسبب مداومته على تدخينها.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن (المجلة الأوروبية لتقارير الحالة في الطب الباطني)، أن الشاب المريض ظل يعاني من كحة دموية طوال 3 أشهر وآلام في الصدر وارتفاع درجة الحرارة.

وأفادت تقارير حالة الشاب إنه أصيب بعدوى بكتيرية في الرئتين تطورت إلى السل، وربطت بين مرضه ومداومته على تدخين الشيشة بانتظام، إضافة إلى تدخين السجائر الإلكترونية بنكهة الفواكه.

ورجح الأطباء أن تكون العدوى انتقلت إليه عبر القطع البلاستيكية الصغيرة التي تعرف في مصر باسم (المبسم)، التي يتبادلها المدخنون في جلسات الشيشة. كما أفاد الأطباء أن عدد المرات التي يستنشق فيها عشاق الشيشة الدخان أكثر بعشرة أضعاف من السجائر، خاصة أن جلسات الشيشة تستمر عدة ساعات لا يتوقفون خلالها.

كانت جامعة كاليفورنيا نشرت سابقا دراسة تفيد أن "نفس واحد" من الشيشة يعادل في أضراره سيجارة كاملة، إضافة إلى أن ماء الشيشة يحتوى جزيئات صغيرة جدا، تستطيع الوصول إلى أعمق أجزاء الرئتين.