شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة جمع السلاح بالسودان تؤكد جديتها فى تنفيذ مهامها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وذكر بيان لمجلس السيادة الانتقالي أن الاجتماع وجه بالاستمرار في جمع السلاح من المواطنين، لتكون حيازته في أيدي القوات النظامية فقط، وضرورة معاملة سيارات الدفع الرباعي كسلاح، ومنع استخدامها بواسطة المواطنين، وحصر شرائها على الدولة، وتوزيعها على القوات النظامية.
وأكد مقرر ومنسق اللجنة العليا لجمع السلاح اللواء الركن عبدالهادي عبدالله عثمان، في تصريح صحفي عقب الاجتماع في القصر الجمهوري بالخرطوم، أن الاجتماع اتخذ عددا من القرارات فيما يخص السيارات غير المقننة.
وأشار إلى أن اللجان الفنية الموجوده في الولايات، ستبدأ من اليوم حملات كبيرة لجمع السلاح، ونزع كل الأسلحة من أيدي المواطنين.
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