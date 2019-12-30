شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أسماء الأسد تشارك بجلسات طلاب فريق سوريا الوطنى للأولمبياد العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جولات عديدة تخوضها قرينة الرئيس السورى أسماء الأسد، شملت بعض النشاطات التى تحاول من خلال إعادة إعمار سوريا عقب الحرب خلال الأعوام الماضية، وكانت أخرها زيارة طلاب الفريق الوطني الأولمبياد العلمي السورى الجدد جلساتهم التدريبية بإحدى فنادق دمشق، التى أقامتها هيئة التميز والإبداع، بعد الاختبارات التى أجريت تحت عنوان "التميز مسؤولية.. أنت قدها".





وقالت الرئاسة السورية :"المرحلة الأولى من عمل هيئة التميز والإبداع ركزت على القدرات الفردية للطلاب ودعمها وتعزيزها، وبنفس الوقت على دعم المجتمع لفكرة ومفهوم التميز خاصة فى ظل الحرب".

وأضافت:"المرحلة الجديدة الآن، ستستمر بما سبق، لكن الأهم أنها ستركز على البيئة الصحية الحاضنة للتميز والإبداع.. هذه البيئة الجاذبة.. المطورة.. والمحفزة.. البيئة التي تجعل التميز والإبداع حالة مستمرة، عامة، وليست حالة نادرة أو خاصة أو طفرة ما".

وقامت أسماء الأسد، بجولات فى سوريا تفقدية بين الحين والأخر والتى من ضمنها حيث من ضمنها زيارة إلى مدرسة للأرمن الأرثوذكس بعد إعادة إعمارها، عقب استهدفها على يد الإرهاب، لتعود مرة أخرى مركزا لنشر العلم، حيث أقيم احتفال ضم 180 طفلاً بمناسبة مرور شهر من افتتاحها، بالإضافة إلى زيارة أخرى إلى وحدة تركيب الأطراف والعلاج الفيزيائي بإحدى المستشفيات.



الرئاسة السورية الرئاسة السورية

وكانت أعلنت الرئاسة السورية من قبل شفاء أسماء الأسد زوجة الرئيس السورى بشار الأسد من مرض السرطان، ففى أغسطس من العام الماضى، حيث خضعت للعلاج الكيماوى بعد إصابتها بالمرض اللعين فى منطقة الثدى.

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وبعد عام من الألم أعلنت أسماء الأسد انتصارها وتعافيها من مرض السرطان، خلال لقاء تلفزيونى بث على صفحة الرئاسة السورية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وأسماء الأسد (44 عامًا) أم لثلاثة أولاد، صبيان وبنت. والدها طبيب متخصص فى أمراض القلب فى بريطانيا اسمه فواز الأخرس ووالدتها الدبلوماسية السورية المتقاعدة سحر عطرى. وتنحدر عائلتها من حمص (وسط) وتحمل إجازة جامعية من "كينغز كولدج" في لندن.

وقبل اندلاع النزاع فى سوريا منذ العام 2011، كانت الأسد محط أنظار الإعلام الغربى، الذى أسهب في وصف أناقتها وثقافتها، إلا أن صمتها إزاء النزاع فى بلادها قسم السوريون حولها.