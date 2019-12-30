شكرا لقرائتكم خبر عن سجن 24 "داعشيا" خططوا لعمليات إرهابية فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الإثنين أحكاما بالسجن تصل إلي 15 عاما على 24 متهما بالارتباط بتنظيم داعش، والتخطيط لتنفيذ "عمليات إرهابية" داخل المملكة.
وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، أن المحكمة قضت في حق 14 متهماً في ما يعرف بـ"خلية الرصيفة" بـ"الأشغال الموقتة 15 عاما" فيما حكمت على متهم آخر بـ"الأشغال المؤقتة 10 أعوام"، وأسقطت دعوى الحق العام على أحد المتهمين بسبب وفاته فيما برأت متهما آخر لعدم كفاية الأدلة، وذلك لاتهامهم
كما قضت محكمة أمن الدولة الأردنية في حق 9 متهمين في قضايا منفصلة بأحكام بالسجن تراوحت بين 8 أعوام و15 عاما بتهم تتعلق بارتباطهم بتنظيم داعش وتخطيطهم لتنفيذ عمليات عسكرية ضد المدنيين والأجهزة الأمنية والجيش.
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