السودان.. قرار بوقف منصة شركة تبث عبرها فضائية "طيبة" الإسلامية

الخرطوم/ الخليج 365

- وزارة الثقافة والإعلام تقول إن منصة بث الشركة المالكة لقنوات طيبة الفضائية وتسمح من خلالها ببث أكثر من عشر قنوات غير مرخص

- طيبة؛ قناة سودانية إسلامية يترأس مجلس إدارتها الداعية المعروف عبد الحي يوسف

أصدرت السلطات السودانية، الإثنين، قراراً يقضي بوقف منصة بث شركة للإنتاج الإعلامي، التي تبث عبرها قناة "طيبة" الفضائية.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الثقافة والإعلام بالسودان، اطلعت عليه الخليج 365.

و"طيبة"؛ قناة سودانية إسلامية يترأس مجلس إدارتها الداعية المعروف عبد الحي يوسف المحسوب على التيار السلفي.

وذكر البيان أن "وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، أصدر قرارا يقضي بإيقاف منصة بث شركة الأندلس للإنتاج الإعلامي والتوزيع المحدودة، المالكة لقنوات طيبة الفضائية، والتي تسمح من خلالها ببث أكثر من عشر قنوات غير مرخص لها من السلطات السودانية".

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وأوضح أن القرار "تأسس على حصرية حق البث الإذاعي والتلفزيوني للهيئة العامة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني، واستناداً إلى الوثيقة الدستورية لسنة 2019، بأن عملية البث الإذاعي والتلفزيوني شأن اتحادي".

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب القناة بشأن بيان وزارة الثقافة والإعلام.

وانطلق بث قناة "طيبة" من الخرطوم يوليو/ تموز 2008، وتقدم برامج تهدف إلى دعم الهوية الإسلامية، بحسب القائمين عليها.

ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، بدأت في السودان فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

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