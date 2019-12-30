العثماني: المغرب أكبر منتج للسيارات في إفريقيا

الرباط/تاج الدين العبدلاوي/الخليج 365

قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، الإثنين، إن بلاده أصبحت أكبر منتج للسيارات في إفريقيا.

وأضاف العثماني في تصريحات أمام مجلس النواب(البرلمان) أن بلاده "أصبحت رقما صعبا في صناعة السيارات عبر العالم، حيث تنتج سيارة كل دقيقة ونصف".

جاء ذلك في جواب بالجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة في البرلمان، حول "الاستراتيجيات القطاعية في مجال التصنيع".

وأشار أن قطاع صناعة السيارات من أهم أقطاب مخطط التسريع الصناعي، مؤكدا أنه مكن المغرب من التموقع كـ"قطب صناعي جهوي في مجال صناعة السيارات وأجزائها".

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وكشف العثماني أن المغرب أنتج أكثر من 420 ألف سيارة في 2018، ليصبح أكبر منتج للسيارات بإفريقيا، مقابل 376 ألف سيارة في 2017.

وأوضح أن صادرات قطاع صناعة السيارات ارتفعت إلى 72 مليار درهم (حوالي 8 مليارات دولار) في 2018، مقابل 40 مليار درهم (حوالي 4.2 مليار دولار) في عام 2014.

وقال العثماني إن قطاع صناعة السيارات وفر حوالي 117 ألف وظيفة مباشرة إضافية ما بين عامي 2014 و2018، مقابل مستهدف 90 ألف فرصة عمل بحلول 2020.

وأطلقت الحكومة المغربية خطة تسريع التنمية الصناعية في أبريل/نيسان من 2014 والذي يستهدف إنتاج 800 ألف سيارة بحلول 2020.‎الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.