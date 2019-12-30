"دنيز فناري" التركية تسير 10 شاحنات مساعدات إلى إدلب السورية

إسطنبول/ الخليج 365

سيرت جمعية "دنيز فناري" التركية 10 شحانات تحتوي مساعدات إنسانية لصالح آلاف عائلات سورية لجأت إلى منطقة الحدود مع تركيا هربًا من هجمات نظام بشار الأسد وروسيا.

وذكر بيان صادر عن الجمعية، أن الهجمات التي يشنها نظام بشار الأسد وروسيا على المدنيين في إدلب، حولت المنطقة إلى جحيم، ما دفع آلاف العائلات السورية إلى النزوح نحو المناطق الحدودة مع تركيا.

وأضاف البيان أن الجمعية سيرت 10 شحانات تحتوي مساعدات إنسانية لصالح 3 آلاف و500 عائلة سورية لجأت إلى منطقة الحدود مع تركيا.

ولفت البيان أن المساعدات الإنسانية تحتوي على إمدادات غذائية وخيام وأغطية (بطانيات). مشيرا إلى أن الأسر السورية الموجودة في إدلب والمناطق الحدودية مع تركيا تمر بأوقات عصيبة وبحاجة ماسة للمساعدة.

من جهة أخرى، تواصل المقاتلات الروسية قصف الطرق التي يستخدمها النازحون للتوجه نحو المناطق القريبة من الحدود التركية.

Advertisements

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".

وقتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر/ أيلول 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.