اجتماع عربي الثلاثاء لبحث الأوضاع في ليبيا

تعقد الجامعة العربية، الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا، على مستوى المندوبين الدائمين؛ لبحث الأوضاع في ليبيا.
وذكر بيان للجامعة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أن الاجتماع غير العادي يعقد بناء على طلب مصر، برئاسة العراق رئيس الدورة الحالية.
وأشار إلى أن الاجتماع لـ"بحث تطورات الأوضاع في ليبيا".
ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق، المعرف بها دوليًا ومحيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات "الوفاق"، وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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