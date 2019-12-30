‏مدرب العدالة: لوشيسكو اعتذر لي عن النتيجة الكبيرة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد المدير الفني لنادي العدالة نصيف البياوي، اليوم الاثنين، أن مدرب الهلال الروماني رازفان لوشيسكو قدم له اعتذاره بعد اللقاء عن النتيجة الكبيرة التي حققها الزعيم ضد فريقه.
وفي السياق نفسه، صرح نصيف البياوي، عقب اللقاء: ” الهلال يمكنه صنع فريق بالصف الثاني والثالث والمنافسة على الدوري “؛ فيما جاء ذلك بعدما تلقى العدالة هزيمة ثقيلة من الهلال بسبعة أهداف نظيفة.
وواجه الهلال، فريق العدالة في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ ليرتفع رصيد الزعيم إلى 24 نقطة في المركز الثاني، بينما هبط العدالة إلى المركز الخامس عشر برصيد ثمان نقاط.
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