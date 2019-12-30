النيابة توقف المعلم المسيء للذات الإلهية 35 يوماً

صحيفة الخليج الالكترونية

أوقفت النيابة العامة في منطقة الباحة، المعلم المسيء للذات الإلهية بشطب لفظ الجلالة واستبدالها بـ “الشيطان” في ورقة اختبار طلابه لمدة 35 يوماً.

وباشرت النيابة العامة التحقيق معه، حيث خاطبت وزارة التعليم للإفادة عن مسوغات السماح له بالتدريس برغم ارتكابه عددًا من القضايا.

ويذكر أن المعلم قد رفض كتابة وتسليم أسئلة اختبار نهاية الفصل في وقتها المحدد وإحضار ورقة الأسئلة الثلاثاء الماضي والمكون من سؤال واحد فقط والإصرار على اختبار طلابه في اليوم ذاته مضيفاً العبارة المسيئة.

وسبق له التدخين داخل المدرسة ودخوله في تلفظ وسب وقذف للمعلمين والإدارة في مدرسته ومدرستين أخريتين، فيما نُقل لمدرسته الحالية – قبل 3 سنوات – بعد الاعتداء على طالب ومعلم في مدرسته السابقة.