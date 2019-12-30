- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أوقفت النيابة العامة في منطقة الباحة، المعلم المسيء للذات الإلهية بشطب لفظ الجلالة واستبدالها بـ “الشيطان” في ورقة اختبار طلابه لمدة 35 يوماً.
وباشرت النيابة العامة التحقيق معه، حيث خاطبت وزارة التعليم للإفادة عن مسوغات السماح له بالتدريس برغم ارتكابه عددًا من القضايا.
ويذكر أن المعلم قد رفض كتابة وتسليم أسئلة اختبار نهاية الفصل في وقتها المحدد وإحضار ورقة الأسئلة الثلاثاء الماضي والمكون من سؤال واحد فقط والإصرار على اختبار طلابه في اليوم ذاته مضيفاً العبارة المسيئة.
وسبق له التدخين داخل المدرسة ودخوله في تلفظ وسب وقذف للمعلمين والإدارة في مدرسته ومدرستين أخريتين، فيما نُقل لمدرسته الحالية – قبل 3 سنوات – بعد الاعتداء على طالب ومعلم في مدرسته السابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة توقف المعلم المسيء للذات الإلهية 35 يوماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.