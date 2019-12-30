غدًا.. الجامعة العربية تبحث التطورات الليبية

صحيفة الخليج الالكترونية

تقدمت مصر اليوم (الاثنين) لجامعة الدول العربية بعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة غدًا على مستوى المندوبين برئاسة العراق؛ وذلك لبحث التطورات الحالية في ليبيا، بحسب ما أفادت صحيفة الأخبار المصرية.

وذكرت مصر في الطلب أن “التطورات الجارية، واحتمالات التصعيد، تنذر بتهديد استقرار ليبيا والمنطقة؛ ما يتطلب عقد اجتماع طارئ لاتخاذ موقف عربي في هذا الشأن”.

Advertisements

ووفقًا لما أوردته “سبوتنيك”، جاء هذا الاجتماع بعد طلب عاجل من مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، أيده عدد من الدول العربية.

وأجرت الأمانة العامة مشاورات مع العراق رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، ومصر صاحبة الدعوة، وجرى الاتفاق على عقد الاجتماع غدًا في مقر الأمانة العامة.

ويهدف الاجتماع إلى استعادة ليبيا استقرارها عبر الحلول السياسية بعيدًا عن التدخلات الخارجية، وذلك في أقرب وقت ممكن.