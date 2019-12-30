شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى للعربية: وصول 300 إرهابى من سوريا للقتال مع الوفاق فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها أن المتحدث باسم الجيش الليبى أحمد المسمارى أكد وصول 300 إرهابي من سوريا للقتال مع الوفاق فى ليبيا، والجيش الليبى أصبح على مشارف حى الهضبة فى طرابلس، فيما أفادت الحدث العربية فى نبأ عاجل لها أن المسمارى، قال إن مواقف غسان سلامة متقلبة وغير ثابتة، وقواتنا على مشارف حى الهضبة في طرابلس، وأردوغان يدعم الميليشيات الإرهابية في ليبيا، والموقف الذي تقوده تركيا يهدد كل المنطقة

وكان المتحدث باسم الجيش الليبى أحمد المسمارى، قال إن تطورات الساعات المقبلة ستكون مفاجئة لكل الليبيين، لافتا إلى أن قوات النخبة تستعد لدخول معركة الأحياء الرئيسية فى طرابلس،وأضاف المسمارى - فى اتصال هاتفى لقناة العربية الإخبارية اليوم - "سيطرنا على مناطق استراتيجية فى طريق المطار بطرابلس، ونخوض معارك شرسة فى المرحلة الأخيرة لتحرير طرابلس".وكشف المسمارى أن الميليشيات تتمركز وسط المناطق السكنية فى طرابلس، مشيرا إلى وجود عشرات الجثث للميليشيات على طول طريق المطار فى طرابلس.

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كما كشف عن أن عدد قتلى الميليشيات نحو 940 قتيلا خلال المعارك منذ 4 إبريل الماضي، مؤكدا أن الجيش الليبى لم يخسر مترا واحدا ولم يتراجع للخلف فى أى منطقة اشتباك، وأن سيطرة قوات الجيش الليبى تبدأ من مفترق صلاح الدين حتى مقسم النعاجي، وأعلن الجيش الوطنى الليبى قبل ساعات اليوم الجمعة سيطرته على طريق مطار طرابلس ومعسكر النقلية الاستراتيجى فى العاصمة.

وأكد اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه بالجيش الليبى أن قوات الجيش تقترب من قلب العاصمة طرابلس ولا يفصلها سوى 300 متر فقط، قائلا -لقناة العربية- إن قوات الجيش تحاصر المدينة من عدة محاور، وسيطرت على طريق مطار طرابلس، وتمكنت من قتل مجموعة من ميليشيات حكومة الوفاق يقودها محمد الشريف، مضيفا أن القوات دمرت غرفة عمليات تابعة لميليشيا الفاروق المتطرفة، وأن هناك تقهقرا ميدانيا لكتائب الوفاق وأن الجثث متناثرة فى طريق مطار طرابلس.



وكان سلاح الجو التابع للجيش الليبى قد استهدف تمركزات تابعة للجماعات المتطرفة وميليشيات حكومة الوفاق بمحيط مصفاة الزاوية، فيما أعلن المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الليبي، مساء الخميس، على "فيسبوك" تقهقر "الميليشيات" وانهيار ما تبقى من دفاعاتها بمنطقة الهضبة البدرى جنوب طرابلس.