رئيس وزراء العراق: الضربات الجوية الأمريكية ستكون لها عواقب وخيمة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

ندد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الاثنين بالضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة على عدة قواعد تابعة لجماعة مسلحة مدعومة من إيران في العراق، وقال إن الهجوم غير مقبول وستكون له عواقب وخيمة.

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان أن الحكومة ستعلن عن موقفها الرسمي في أعقاب اجتماع لمجلس الأمن الوطني في وقت لاحق اليوم.