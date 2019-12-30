دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تحقق مبيعات 12 مليون وحدة من هواتف Mate 30 في الأسواق العالمية ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد تقرير جديد نشر عبر وكالة Sina في الصين، على أن شركة هواوي إستطاعت أن تحقق مبيعات 12 مليون وحدة مع سلسلة هواتف Mate 30 في الأسواق العالمية.

إستطاعت شركة هواوي أن تتخطي حاجز مبيعات 7 مليون وحدة من هواتف Mate 30 الذي أعلن عنه منذ شهر تقريباً، حيث كشف تقرير جديد نشر عبر وكالة Sina عن أرقام جديدة في مبيعات هواتف Mate 30.

لا شك أن غياب خدمات جوجل عن إصدارات هواوي من الهواتف الذكية أثر بشكل واضح على مبيعات الهواتف في الأسواق العالمية، إلا أن هواوي إستطاعت أن تحقق مبيعات تصل إلى 12 مليون وحدة من هواتف Mate 30 حتى مع غياب خدمات وتطبيقات جوجل.

ولقد أشارت شركة هواوي في تصريحات سابقة إلى هدفها للصول إلى شحنات 20 مليون وحدة من هواتف Mate 30 في الأسواق العالمية، لذا فإن شركة هواوي قد إقتربت بالفعل من تحقيق هذا الهدف.

Advertisements

من جانب أخر كان هاتف Mate 30 Pro أحد أفضل الهواتف التي قدمت هذا العام بنظام تشغيل الأندوريد، حيث قدمت هواوي هذا الإصدار بمواصفات مذهلة في الكاميرة، تدعم تسجيل أفضل اللقطات في ساعات النهار أو في ساعات الليل أيضاً.

كما قدم هاتف Mate 30 Pro سطوع جيد في الشاشة مع صورة مشرقة مميزة بأعلى جودة عرض، وبطارية تستمر بعمر شحن جيد على مدار اليوم، لذا تستمر شركة هواوي في المنافسة رغم حجب خدمات جوجل بإصداراتها الجديدة من الهواتف الذكية.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تحقق مبيعات 12 مليون وحدة من هواتف Mate 30 في الأسواق العالمية ظهر على التقنية بلا حدود.