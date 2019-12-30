شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يبحث مع بومبيو تطورات الأوضاع فى المنطقة وجهود تعزيز الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصال هاتفى مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، بحث خلاله تطورات الأوضاع فى المنطقة والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار، وذلك حسبما أفاد نبأ عاجل على قناة سكاى نيوز عربية، وكان ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الياباني تارو كونو.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين استعراضا خلال الاتصال أوجه التعاون الثنائي في الشؤون الدفاعية بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية.

كما التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت الماضى ، مع رئيس وزراء باكستان عمران خان ، وبحثا خلال اللقاء التطورات الإقليمية والدولية، وذلك في اجتماع بينهما في العاصمة السعودية الرياض.

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