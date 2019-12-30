شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يدعو إلى بذل الجهود لتطوير القطاع الطبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
والتقى حمدوك، اليوم الاثنين، مع لجنة أطباء السودان المركزية برئاسة الدكتور عمر أحمد صالح، وتناول اللقاء الأوضاع الصحية بالسودان، والجهود التي تقوم بها اللجنة ودورها في دعم استقرار القطاع الطبي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، اهتمام ودعم الحكومة الانتقالية للبرامج والمشاريع التي تقوم بها اللجنة، مشيدا بجهودها وخاصة الدور الذي لعبته إبان ثورة ديسمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء السودان يدعو إلى بذل الجهود لتطوير القطاع الطبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.