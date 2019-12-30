الارشيف / اخبار الخليج

رئيس وزراء السودان يدعو إلى بذل الجهود لتطوير القطاع الطبى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يدعو إلى بذل الجهود لتطوير القطاع الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -   

 

 دعا رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، إلى بذل مزيد من الجهود، من أجل تطوير عمل القطاع الطبي بالسودان.

والتقى حمدوك، اليوم الاثنين، مع لجنة أطباء السودان المركزية برئاسة الدكتور عمر أحمد صالح، وتناول اللقاء الأوضاع الصحية بالسودان، والجهود التي تقوم بها اللجنة ودورها في دعم استقرار القطاع الطبي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، اهتمام ودعم الحكومة الانتقالية للبرامج والمشاريع التي تقوم بها اللجنة، مشيدا بجهودها وخاصة الدور الذي لعبته إبان ثورة ديسمبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء السودان يدعو إلى بذل الجهود لتطوير القطاع الطبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا