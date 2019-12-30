شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يدعو إلى بذل الجهود لتطوير القطاع الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دعا رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، إلى بذل مزيد من الجهود، من أجل تطوير عمل القطاع الطبي بالسودان.

والتقى حمدوك، اليوم الاثنين، مع لجنة أطباء السودان المركزية برئاسة الدكتور عمر أحمد صالح، وتناول اللقاء الأوضاع الصحية بالسودان، والجهود التي تقوم بها اللجنة ودورها في دعم استقرار القطاع الطبي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، اهتمام ودعم الحكومة الانتقالية للبرامج والمشاريع التي تقوم بها اللجنة، مشيدا بجهودها وخاصة الدور الذي لعبته إبان ثورة ديسمبر.