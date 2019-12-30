"مركز المحاكاة" في جامعة الأميرة نورة يحصل على الاعتماد الكلي









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: حصل مركز المحاكاة وتنمية المهارات السريرية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض على الاعتماد الكلي من الجمعية الأميركية للمحاكاة الطبية.

وهي جمعية غير ربحية تلتزم بتعزيز ودعم علم محاكاة الرعاية الطبية، كما تدعم أساتذة ومقدمي الرعاية الصحية، والباحثين، والإداريين، ومطوري المناهج، فنيي التكنولوجيا، وواضعي السياسات لمواكبة التطورات والتغيرات السريعة في التعليم القائم على المحاكاة في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى عنايتها بتحسين جودة ممارسات الرعاية الصحية لخدمة المجتمعات عالميًا.

يُشار إلى أن مركز المحاكاة وتنمية المهارات السريرية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن يعد من أكبر مراكز المحاكاة في العالم والذي تم تجهيزه بأحدث التجهيزات الطبية وأكفأ الكوادر البشرية لتقديم دورات في التعليم المهني المستمر إضافة إلى تدريب وتقييم الممارسين الصحيين بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

يستقبل المركز سنويًا ما يقارب 2000 مرتاد من الطلاب والطالبات والممارسين الصحيين، وفي مجال الفعاليات والمؤتمرات المختصة في المحاكاة يتأهب المركز في الفترة الحالية للمشاركة في حدث SimGHOSTS والمزمع انعقاده في شهر فبراير 2020.