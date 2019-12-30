استقالة بعض قادة الجيش السوري المعارض اعتراضا على إرسال مسلحين إلى ليبيا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

أعلن بعض قيادات الجيش الوطني السوري المعارض لنظام الرئيس بشار الأسد استقالتهم من الجيش، اعتراضًا على إرسال مجموعات قتالية إلى ليبيا دون موافقتهم.

وأصدرت القيادات المستقيلة بيانا، جاء فيه: "نحن الأسماء التالية نعلن استقالتنا من الجيش الوطني السوري اعتراضًا على إرسال مجموعات قتالية إلى ليبيا دون موافقتنا".

1- اللواء سليم إدريس رئيس أركان الجيش الوطني ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة.

2- العميد عدنان الأحمد نائب رئيس هيئة أركان الجيش الوطني.

3- العقيد فضل الحجي قائد الجبهة الوطنية للتحرير ونائب رئيس هيئة أركان الجيش الوطني.

4- العقيد عفيف سليمان قائد جيش إدلب ومدير إدارة شؤون الضباط في الجيش الوطني.

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5- جابر علي باشا قائد أحرار الشام.

6- أبوعيسى الشيخ قائد صقور الشام.

7- أبصالح طحان قائد جيش اللأحرار.

وأختتم البيان بعبارة: "عاشت سوريا حرة أبية"، وذيلت بتوقيع وزير الدفاع. © متوفر بواسطة الوطن

وأعلن متحدث باسم أردوغان، الجمعة، أن حكومة "الوفاق الوطني" الإخوانية برئاسة فايز السراج، المدعومة بميليشيات إرهابية، طلبت مساعدة عسكرية من أنقرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".