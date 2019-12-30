شكرا لقرائتكم خبر عن براين هوك: تعرضت قواتنا فى العراق لـ11 هجوما من وكلاء إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المبعوث الأمريكى الخاص بشأن إيران براين هوك، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أوضح مرارا أننا سندافع عن أنفسنا إذا هوجمنا.

وأضاف براين هوك، خلال تصريحاته لفضائية "العربية": تعرضت قواتنا فى العراق إلى 11 هجوما من وكلاء إيران، مردفًا: "أضعفنا القطاعات الأساسية التى كان الحرس الثورى يعتمد عليها".

وكان المبعوث الأمريكى الخاص بشأن إيران براين هوك، قال إنه يرجح أن النظام الإيرانى قتل أكثر من ألف شخص فى التظاهرات الأخيرة، مضيفًا: "لدينا تقارير تشير إلى مقتل وإصابة واعتقال الآلاف فى احتجاجات إيران الأخيرة".

وأكد هوك، اعتقال نحو 7 آلاف محتج فى إيران تم نقلهم إلى سجنين، مشيرًا إلى أن الشعب الإيرانى تظاهر ضد نظامه مطالبًا بوقف المغامرات الطائفية.

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وأشار المبعوث الأمريكى الخاص بشأن إيران، إلى أن أعمال النظام الإيرانى ضد المحتجين مخالفة لحقوق الإنسان، موضحًا أن الولايات المتحدة تدعو للإفراج عن كل المعتقلين فى السجون الإيرانية.

وتابع: "صادرنا سفينة إيرانية محملة بشحنات صواريخ مضادة للسفن متجهة إلى اليمن"، لافتًا إلى أن شحنة الصواريخ المصادرة من السفينة الإيرانية فى بحر العرب تعتبر الأكثر تطورًا".

وذكر أن واشنطن تعرض 15 مليون دولار لمن يدلى بمعلومات عن شلاهى المتورط بأعمال إرهابية، مضيفًا أن شلاهى متورط فى نقل سلاح للميليشيات الإيرانية وفى قضية محاولة اغتيال الجبير.

ولفت إلى أن النظام الإيرانى يفقد القواعد الشعبية من طلاب وعمال ورجال دين بسبب ممارساته.