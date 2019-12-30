شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وإثيوبيا يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير الخارجية السعودية، ملاتو تشومى، رئيس جمهورية إثيوبيا السابق، وذلك فى مكتبه فى ديوان الوزارة بالعاصمة السعودية بالرياض.

وكشف الحساب الرسمى لوزارة الخارجية السعودية، عبر تويتر، عن ما جرى خلال اللقاء، إذ استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحضور وزير الدولة لشؤون الدولة الأفريقية أحمد عبد العزيز قطان.



الخارجية السعودية

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قد بحث مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، الخميس الماضى، واستعرض الجانبان - خلال لقائهما في إسلام آباد وفقا لوكالة الأنباء السعودية- تعزيز وتطوير سبل التعاون، إلى جانب التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك،و كان وزير الخارجية السعودي قد التقى - في وقت سابق - نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، بمقر وزارة الخارجية الباكستانية، وبحثا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها ، كما التقى فرحان امس الأربعاء، مع سفيرالإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك.

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وكان الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، العاهل السعودى، خادم الحرمين الشريفين، قال إن المملكة العربية السعودية، ماضية وعازمة على الاستمرار فى الإصلاحات الاقتصادية، واستكمال تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، بقصر اليمامة، بالعاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضى.

ونشر الحساب الرسمى للسفارة السعودية لدى القاهرة، عبر تويتر، تصريح العاهل السعودى اليوم الأربعاء، وعلقت:" خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: عازمون على الاستمرار فى الإصلاحات الاقتصادية واستكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.