شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس وزراء الكويت: الاتفاقية الملحقة على المنطقة المقسومة مع السعودية تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن مجلس الوزراء الكويتى، قال إن الاتفاقية الملحقة على المنطقة المقسومة مع السعودية تاريخية.

شركة أرامكو السعودية قالت إن اتفاقا جديدا بين السعودية والكويت يمهد الطريق لاستئناف إنتاج النفط فى منطقة مقسومة بين البلدين، ونُسب للرئيس التنفيذى للشركة أمين الناصر قوله فى بيان "مع توقيع الاتفاق الجديد، توصل الطرفان إلى توافق على أن الوقت الحالى هو المناسب لاستئناف الإنتاج فى هذه المنطقة"، وأضاف "سيعمل الجانبان على ضمان استئناف الإنتاج فى أقرب فرصة".

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وارتفع سعر برمیل النفط الكویتى 59 سنتا لیبلغ 68 دولار فى تداولات أمس الثلاثاء مقابل 41ر67 دولار للبرمیل فى تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكویتیة، وفى الأسواق العالمیة للنفط انھت عقود خام القیاس العالمى مزیج برنت جلسة التداول مرتفعة 81 سنتا لتبلغ عند التسویة 20ر67 دولار للبرمیل كما صعدت عقود خام غرب تكساس الامریكى الوسيط 59 سنتا لتسجل عند التسویة 11ر61 دولار للبرمیل.