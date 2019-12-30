اجتماع عربي الثلاثاء لبحث الأوضاع في ليبيا

القاهرة/ الخليج 365

تعقد الجامعة العربية، الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا، على مستوى المندوبين الدائمين؛ لبحث الأوضاع في ليبيا.

وذكر بيان للجامعة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أن الاجتماع غير العادي يعقد بناء على طلب مصر، برئاسة العراق رئيس الدورة الحالية.

وأشار إلى أن الاجتماع لـ"بحث تطورات الأوضاع في ليبيا".

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق، المعرف بها دوليًا ومحيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات "الوفاق"، وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.

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