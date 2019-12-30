القدس.. إسرائيل تعتقل 5 فلسطينيين بعد الاعتداء عليهم‎

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365
اعتقلت قوات إسرائيلية، مساء الإثنين، 5 شبان فلسطينيين، قرب "باب العامود"، وسط مدينة القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان لمراسل الخليج 365، بأن قوات إسرائيلية خاصة اعتدت بالضرب على 5 شبان قرب منطقة "باب العامود"، ومن ثم اعتقلتهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
وأشار الشهود إلى أن الشبان المعتقلين في العشرينيات من أعمارهم.
ولم يتسن لمراسل الخليج 365 معرفة سبب الاعتداء على الشبان واعتقالهم، كما لم يصدر بيان رسمي عن الشرطة الإسرائيلية بشأن تلك الاعتقالات.
وبشكل شبه يومي، تقوم القوات الإسرائيلية باعتقالات في كافة أنحاء مدينة القدس.
ووفق إحصائيات رسمية صادرة عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى نحو 5 آلاف معتقل.
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