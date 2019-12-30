"نبع السلام".. تلاميذ سوريون فرحون بالعودة لمقاعد الدراسة

أنقرة/ الخليج 365
بثت وزارة الدفاع التركية مقطعا مصورا يظهر فرحة التلاميذ السوريين بالعودة إلى مدارسهم في منطقة عملية "نبع السلام"، إثر صيانتها، بعدما خربها الإرهابيون.
وتظهر المشاهد التي نشرتها الوزارة عبر حسابها على تويتر، توزيع جنود أتراك، هدايا للتلاميذ، في إحدى المدارس.
كما يظهر في الفيديو، أحد التلاميذ وهو يعرب عن شكره على الهدايا، ومحبته للجنود الأتراك.
فيما قال تلميذ آخر، إنهم بدأوا بالدارسة مجددا، بفضل تركيا.
وتحرص تركيا على صيانة المدارس التي كان اتخذها إرهابيو "ي ب ك/ بي كا كا" مقرات لهم، في المناطق التي تم تحريرها من الإرهابيين عبر عميلة "نبع السلام".
وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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