لأول مرة منذ 2007.. إسرائيل تسمح بتصدير الحلوى من غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

سمحت السلطات الإسرائيلية، الإثنين، بتصدير حلوى "الكرمبو" الشهيرة في فلسطين، من قطاع غزة إلى الخارج، للمرة الأولى منذ العام 2007.

وقال مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، الجنرال كميل أبو ركن، في بيان نشره عبر "فيسبوك"، إنه تم "تصدير حلوى الكرمبو المصنوعة بقطاع غزة".

وأضاف "أبو ركن": "وصل حوالي 8 أطنان من صناديق حلوى (الكرمبو) خلال ساعات الظهر إلى معبر كرم أبو سالم (جنوبي القطاع)، حيث تم تحميلها على متن شاحنة تتجه حاليا إلى الأردن عبر معبر الكرامة، ومن ثم سيتم نقلها إلى البحرين".

وتابع: "هذه خطوة أولى من نوعها لتصدير المواد الغذائية المصنعة في القطاع، أمر لم يسبق له مثيل منذ العام 2007".

Advertisements

وأشار المسؤول الإسرائيلي أنه سيتم إتاحة تصدير المزيد من شحنات حلوى "الكرمبو" من غزة في القريب العاجل.

وحلوى "الكرمبو" شهيرة في الأراضي الفلسطينية وتتركز صناعتها في قطاع غزة، وتتكون من بسكويت وكريمة مغطاة بطبقة رقيقة من الشوكلاتة.

ومنذ العام 2007 تفرض السلطات الإسرائيلية قيودا مشددة على تصدير المواد الغذائية المصنعة بغزة أو المنتجات الزراعية إلى الخارج، في إطار حصار تفرضه عليها منذ فوز حركة "حماس" بالانتخابات البرلمانية عام 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع كليا عام 2007. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.