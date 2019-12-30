لافروف: وقف الاشتباكات شرط أساسي لبدء الحوار السياسي في ليبيا

موسكو/ الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الإثنين، إن وقف الاشتباكات شرط أساسي لبدء الحوار السياسي في ليبيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده لافروف مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في العاصمة الروسية موسكو.

وأوضح لافروف أنه من مصلحة الشعب الليبي وقف النزاع وإقامة وقف دائم لإطلاق النار والشروع في الحوار.

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وشدد الوزير الروسي على ضرورة أن يأخذ الفرقاء الليبيين بعين الاعتبار مصالح كافة المجموعات السياسية والعرقية.

وانتقد لافروف فكرة فرض حظر طيران في الأجواء الليبية، معتبرا أنها ليست فكرة جيدة.

وقال: "لسنا متأكدين فيما إذا كان حلف شمال الأطلسي الناتو سيلتزم بالحظر، في حال إعلان حظر الطيران في أجواء ليبيا".

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، ومحيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات "الوفاق"، وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.