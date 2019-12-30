رسميًا .. نادي الاتحاد يعلن تعاقده مع الأرجنتيني ليوناردو جيل

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – ماجد عطيف : أعلن نادي الإتحاد السعودي اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2019 عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الإجتماعي ” تويتر ” عن تعاقده مع لاعب الوسط الأرجنتيني ليوناردو جيل قادمًا من نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني، مؤكدًا إنضمامه لصفوف الفريق الأول من فترة الإنتقالات الشتوي المقبلة لمدة عامين ونصف، بعد أن تمت مراسم توقيع العقد في مدينة دبي الإماراتية، بعد إجتياز اللاعب للفحوصات الطبية بنجاح، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على كرة القدم الأستاذ احمد عاصم كعكي، والرئيس التنفيذي لنادي الأستاذ حمد الصنيع، والمدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم الكابتن صالح الصقري.

وأشارت تقارير صحفية عبر منصات التواصل الإجتماعي أن الصفقة كلفت خزينة النادي مليون ونصف دولار، وبات من المؤكد أن ليوناردو جيل سيكون ضمن خيارات المدرب تين كات خلال مواجهة النصر يوم العاشر من يناير المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.