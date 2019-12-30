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الهلال يكتسح العدالة بسباعية نظيفة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره العدالة 7-0، اليوم الإثنين، في بطولة دوري الأمير .

الهلال واجه العدالة على ملعب استاد جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة 10 من بطولة الدوري السعودي.

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وسجل نواف العابد الهدف الأول في الدقيقة 15، ثم عزز جوميز التقدم بالدقيقة 28، قبل أن يحرز جيوفينكو الهدف الثالث بعدها بـ6 دقائق.

وأحرز جوميز الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 40 و57، ثم سجل صالح الشهري الهدف السادس بالدقيقة 84.

واختتم أندريه كاريو سباعية الهلال أمام العدالة عند حلول الدقيقة 90.

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