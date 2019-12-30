طاقم تحكيم “سلوفاكي” يدير لقاء الهلال والعدالة

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تكليف طاقم تحكيم سلوفاكي، بقيادة الحكم إيفان كروزلياك، للقاء الهلال أمام العدالة في الجولة العاشرة المؤجلة لدوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم، ويساعده كلاً من توماس سومولاني، وبرانيسلاف هانكو. وسيكون الحكم السعودي خالد صلوي حكماً رابعاً في المباراة، والمجري فكتور كاساي حكم الفيديو ويساعده الوطني خالد الطريس.

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