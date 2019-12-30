شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الاستخبارات الصومالية تتهم دولة أجنبية بالتخطيط لانفجار مقديشيو الدامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهمت وكالة الاستخبارات والأمن القومى الصومالية، اليوم الاثنين، دولة أجنبية، لم تذكر اسمها، وراء الانفجار الدامى الذي استهدف العاصمة مقديشيو يوم السبت، الماضي، والذى أودى بحياة 90 شخصا وإصابة أخرين.

وأعلنت الوكالة -فى تدوينة نشرتها على موقع "تويتر"، حسبما ذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية- "إننا أطلعنا قادة البلاد على التقرير الأولى الذى يشير إلى أن دولة أجنبية خططت للمذبحة التى استهدفت الشعب الصومالى فى 28 من ديسمبر الجارى، سنتعاون مع بعض وكالات الاستخبارات الدولية من أجل استكمال التحقيقات الجارية".

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وكان الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد قد اتهم جماعة موالية لتنظيم القاعدة الإرهابي االقيام بالتفجير.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أدان الهجوم الإرهابى الذى وقع بالعاصمة الصومالية "مقديشيو" أول أمس، مشددا على أهمية تقديم مرتكبى هذه الجريمة إلى العدالة.

وأكد الأمين العام - فى بيان اليوم الاثنين - التزام الأمم المتحدة الكامل بدعم شعب وحكومة الصومال فى سعيهما لتحقيق السلام والتنمية. ووقع تفجير بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش أمنية فى "مقديشيو" وأسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصا، وإصابة العشرات.