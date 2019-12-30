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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أغرب صيحات التجميل في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019
في حين تتغير الكثير من توجهات التجميل إلى الأفضل كل عام، تنحو بعض الصيحات إلى أن تكون غريبة وفريدة من نوعها. فيما يلي مجموعة من أغرب صيحات التجميل التي انتشرت في عام 2019، وفق ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين: 1- تحدي مكياج دمية باتز
شارك العديد من الناشطين في مجال المكياج في هذا التحدي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث استخدموا المكياج والإكسسوارات والملابس لتحويل أنفسهم إلى نسخ بشرية من دمى باتز. 2- شعر الأنف
بدأت هذه الصيحة كدعابة ولكنها أصبحت توجهاً شاركت في الكثير من متابعات مواقع التواصل الاجتماعي. وتتمثل هذه الصيحة ببصق الشعر داخل الحفرتين الأنفيتين. 3- أظافر فخ النمل
تتمثل هذه الصيحة بإنشاء مساحة مجوفة للأظافر ووضع النمل الحي بعناية فائقة داخل هذه المساحة. 4- التدليك بالبطاطا
بدأت هذه الظاهرة على موقع يوتيوب، وانتشرت إلى باقي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت الكثير من النساء وهن يقمن بوضع المكياج على الوجه ومن ثم تدليكه بحبات البطاطا. 5- مجوهرات الوجه
انتشرت صيحة غريبة تتمثل في لصق المجوهرات بالغراء على الوجه، ولقيت انتقادات واسعة لأنها غير عملية ولأن وضع الغراء على البشرة بشكل يومي أمر غير صحي. 6- الحواجب الاصطناعية
في العام الماضي ظهرت صيحة الحواجب والجفون المصطنعة التي يمكن وضعها على منطقة الحاجبين والجفنين بشكل مؤقت.
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