دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ZTE تعتمد هاتف Axon 10s Pro 5G في TENAA إستعداداً للإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة ZTE لإطلاق إصدار جديد من هواتفها الذكية قريباً، حيث رصد هاتف Axon 10s Pro 5G في TENAA بعد إعتماد الهاتف رسمياً.

ينطلق هاتف Axon 10s Pro قريباً بتصميم خارجي يحاكي الإصدار الحالي Axon 10 Pro، إلا أن الهاتف يختلف في التكوينات الداخلية، حيث يضم هذا الإصدار رقاقة مودم Snapdragon X55 لدعم الإتصال بشبكات 5G.

ولقد رصد هاتف Axon 10s Pro في TENAA مؤخراً، حيث يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 865، مع مودم Snapdragon X55، إلا أن شركة ZTE لم تكشف عن موعد محدد للإعلان الرسمي عن هذا الإصدار.

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وتشير الصور المسربة من TENAA إلى أن هاتف Axon 10s Pro يتميز بحجم شاشة 6.47 إنش، مع نتوء علوي في الشاشة للكاميرة الأمامية، مع مستشعر للبصمة أسفل الشاشة.

ويظهر الهاتف في التسريبات برمز ZTE A2020 SP، مع بطارية بقدرة 4000 mAh، أيضاً لا تختلف قياسات هذا الإصدار عن هاتف Axon 10 Pro، إلا أن الإصدار الجديد Axon 10s Pro يأتي أيضاً بترقية في البرمجيات.

المصدر

هذا الموضوع ZTE تعتمد هاتف Axon 10s Pro 5G في TENAA إستعداداً للإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.