القبض على لص محترف في سرقة المساجد بالسعودية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

أصدرت شرطة المملكة العربية السعودية في منطقة القصيم، اليوم، بيانا تعلن فيه إلقاء القبض على مواطن "محترف في سرقة المساجد".

وقالت الشرطة السعودية إن القبض على هذا اللص جاء بعد توافر الدلائل على تورطه في ارتكاب جرائم سرقة من المساجد والاستيلاء على أجهزتها ومقتنياتها، بحسبما نقل موقع "سبوتنيك" عن صحيفة "عاجل" السعودية.

وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم إلى أنه ألقي القبض على هذا المتهم بعد متابعة أمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها.

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وتابع المتحدث الإعلامي للشرطة أنه عقب هذه النتائج، ألقي القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، بعد توافر الدلائل على تورطه في ارتكاب جرائم السرقة من المساجد والاستيلاء على أجهزتها ومقتنياتها.

واستطرد المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم أن السلطات ضبطت مركبة كانت بحوزة الجاني قام بسرقتها واستخدامها لهذا الغرض.

وأكد المتحدث أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية، أقر المتهم بما نسب إليه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.