قطر ترسل طائرة مساعدات طبية إلى الصومال

أحمد يوسف / الخليج 365

أرسلت قطر، الإثنين، طائرة مساعدات طبية إلى الصومال، دعما للمصابين جراء التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة مقديشو، السبت.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن الدوحة أرسلت طائرة تابعة للقوات الجوية تحمل مساعدات طبية إلى الصومال، دعما لمصابي التفجير الإرهابي.

وذكرت الوكالة، أن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني، أصدر توجيهات بإرسال المساعدات، وبدأ صندوق قطر للتنمية، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في العمل من أجل تنفيذ ذلك.

وأشارت أن المساعدات العاجلة تتضمن أربعة أطنان من المواد الطبية والإسعافات الأولية.

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ولفتت أنه يرافق الرحلة فريق طبي وإغاثي متكامل مكون من 25 شخصا من مختلف التخصصات الطبية والإغاثية.

كما سيتم نقل عدد من جرحى التفجير الإرهابي لاستكمال العلاج اللازم في دولة قطر، بحسب المصدر نفسه.

والسبت، وقع تفجير انتحاري عند تقاطع مزدحم في جنوب غرب العاصمة الصومالية، أسفر عن مقتل 79، بينهم مواطنان تركيان، وإصابة نحو 125 آخرين، حسبما نقلت وكالة أسوشييتد برس عن خدمة الإسعاف المجاني المعروفة باسم "آمين" في الصومال.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري، إلا أن أصابع التهم تشير إلى حركة الشباب التي غالبا ما تتحفظ على تبني مثل هذه التفجيرات الدامية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.