الاستخبارات الصومالية: بلد أجنبي خطط لتفجير مقديشو

اسطنبول/ الخليج 365

قالت وكالة الاستخبارات والأمن القومي الصومالية، الإثنين، إن بلدا أجنبيا خطط لتفجير مقديشو الذي أودى بحياة قرابة 80 شخصا، بينهم مواطنان تركيان.

وأوضحت الوكالة في بيان عبر موقعها على وسائل التواصل الاجتماعي، أن التقرير الأولي حول التفجير الذي وقع السبت الفائت، تم عرضه على الحكومة.

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وذكر البيان أن التفجير تم التخطيط وإدارته من قِبل بلد أجنبي، وأنه سيتم التعاون مع عدد من أجهزة الاستخبارات الدولية لكشف ملابسات التفجير.

والسبت، وقع تفجير انتحاري عند تقاطع مزدحم في جنوب غرب العاصمة الصومالية، أسفر عن مقتل العشرات، بينهم مواطنان تركيان، وإصابة نحو 125 آخرين، حسبما نقلت وكالة أسوشييتد برس عن خدمة الإسعاف المجاني المعروفة باسم "آمين" في الصومال.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة الشباب التي غالبا ما تتحفظ على تبني مثل هذه التفجيرات الدامية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.