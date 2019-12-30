مقتل 5 أطفال إثر انفجار عبوة ناسفة غربي العراق

العراق / أمير السعدي / الخليج 365

قتل 5 أطفال، الإثنين، إثر انفجار عبوة ناسفة على مقربة من مدرسة في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار غربي العراق، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة.

وقال الملازم أول في شرطة الأنبار كمال دياب، للأناضول، إن "عبوة ناسفة انفجرت في تلاميذ مدرسة ابتدائية في منطقة النعيمية جنوبي مدينة الفلوجة ما أدى إلى مقتل 5 تلاميذ".

ورجح دياب أن تكون العبوة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي إبان سيطرته على المدينة خلال الفترة بين عامي 2014 و2016 .

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وأضاف أن الوضع الأمني يشهد هدوءا ملحوظا في الفلوجة، لكن المخلفات الحربية والقنابل غير المنفلقة لا تزال تنتشر في الأرجاء.

كان العراق أعلن عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تُقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، واجتاحها التنظيم صيف 2014.

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

وتزايدت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من عناصر "داعش" خلال الأسابيع الأخيرة، وبشكل خاص في المنطقة الوعرة الواقعة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى والمعروفة باسم "مثلث الموت".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.