بوتين: مسيرة الحل السياسي في سوريا بدأت بفضل جهود أنقرة وموسكو

موسكو/ الخليج 365

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، إن مسيرة الحل السياسي في سوريا، بدأت بفضل الجهود المشتركة لأنقرة وموسكو.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها لنظيره التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة حلول عيد رأس السنة الميلادية، بحسب بيان صادر من الكرملين.

وأشار إلى أن بلاده وتركيا تتعاونان في سوريا للقضاء على التنظيمات الإرهابية.

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وأوضح بوتين أن تركيا وروسيا حققتا نجاحات كبيرة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية العملاقة تعود بالفائدة لكلا الطرفين، وعلى رأسها مشاريع في الطاقة والتقنيات العسكرية.

وأضاف أنه تم تحديد مجالات جديدة وواعدة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وتركيا.

كما لفت إلى أن عام 2020 سيشهد إحياءً للذكرى المئوية لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وتركيا.

وتابع في هذا السياق: "إنني على ثقة بأن عام 2020، سيحقق لنا مكاسب جديدة من شأنها تعزيز التعاون القائم بين الجانبين".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.