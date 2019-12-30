الجزائر.. قائد الأركان الجديد يترأس أول اجتماع لقيادة الجيش

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

ترأس اللواء سعيد شنقريحة، القائد الجديد لأركان الجيش الجزائري، الإثنين، أول اجتماع لقيادة الجيش منذ وفاة سلفه الفريق أحمد قايد صالح قبل أسبوع.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، "عقب تعيينه من قبل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ترأس اللواء سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اجتماعا لإطارات (كوادر) وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي".

وتابع: "حضر الاجتماع كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قادة القوات، رؤساء دوائر وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، المديرون ورؤساء المصالح المركزية ورؤساء المكاتب".

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والإثنين الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية وفاة قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح عن عمر ناهز 79 سنة إثر سكتة قلبية.

وأكدت أن الرئيس عبد المجيد تبون عين قائد القوات البرية اللواء سعيد شنقريحة قائدا للاركان بالنيابة.

وحسب بيان وزارة الدفاع اليوم فإن شنقريحة أكد خلال الإجتماع: "أننا سنبقى مجندين في خدمة الوطن، ولن نتخلى عن التزاماتنا الدستورية، مهما كانت الظروف والأحوال، وسنظل بالمرصاد في مواجهة أعداء الوطن، وكل من يحاول المساس بسيادتنا الوطنية".

وأوضح أن "المعايير الأساسية عندي في تولي الوظائف والمناصب، أو أية مسؤولية مهما كان حجمها، هي معيار تقديس العمل باعتباره سر النجاح، فضلا عن الكفاءة والمقدرة والجدية والنزاهة، والإخلاص للجيش وللوطن".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.