تمديد حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر

تونس / عادل الثابتي / الخليج 365

أعلنت الرئاسة التونسية، الإثنين، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر.

وقال بيان للرئاسة التونسية حصلت "الخليج 365" على نسخة منه: "قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر واحد ابتداء من 1 يناير (كانون الثاني) 2020 إلى غاية 30 يناير 2020".

ولم البيان أية تفاصيل أخرى.

ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي، مدد الرئيس المؤقت محمد الناصر حالة الطوارئ لـ4 أشهر.

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كانت حالة الطوارئ في تونس أُعلنت أواخر 2015؛ إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها لعدة مرات.

وشهدت تونس في مايو/أيار 2011، أعمالا إرهابية تصاعدت منذ 2013، وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

لكن الوضع الأمني في هذا البلد العربي أكثر استقرارا حاليا.

وتعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء. الأمر الذي يُقابل باستنكار من المنظمات الحقوقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.