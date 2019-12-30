مصر.. تدمير 12 نفقًا وتوقيف 30 ألف مهاجر غير نظامي خلال 2019

القاهرة/ الخليج 365

أعلن الجيش المصري، الإثنين، تدمير 12 نفقا شمالي سيناء، وتوقيف 30 ألف مهاجر غير نظامي خلال عام 2019.

وقال بيان الجيش إن قوات حرس الحدود تمكنت من اكتشاف وتدمير 12 فتحة نفق بشمال سيناء (شمال شرق) خلال عام 2019.

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وأوضح أنه تم "إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية لـ 30 ألف فرد من جنسيات مختلفة (لم يحددها) عبر كافة الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد".

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2015، بدأ الجيش بتدمير أنفاق ممتدة على طول الشريط الحدودي الشرقي، بالتوازي مع عمليات عسكرية تشهدها محافظة شمال سيناء ضد مسلحين يستهدفون مقرات أمنية وعسكرية.

وتمثل مصر- أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان- بحكم موقعها على البحر المتوسط، قبالة القارة الأوروبية، دولة عبور للهجرة غير النظامية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.