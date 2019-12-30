الحلبوسي يدعو لحماية البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف بالعراق

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365

دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، إلى حماية البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي.

وأكد الحلبوسي في بيان اطلعت عليه الخليج 365، على "ضرورة ضبط النفس والالتزام بتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي التي تتواجد على الأراضي العراقية".

وقال إن تلك البعثات موجودة "بطلبٍ وموافقةٍ من الحكومة"، مطالباً الجميع بتوحيد الجهود لإكمال الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وطالب رئيس البرلمان بأن "تكون جميع القوات تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة العراقية (رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي)"، في إشارة إلى فصائل "الحشد الشعبي".

واستنكر الحلبوسي في بيانه "الاعتداء الذي تعرضت له قطعات من الحشد الشعبي"، معتبرا إياه "انتهاكا لسيادة العراق".

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وقتل 25 مقاتلاً من كتائب "حزب الله" العراقي الموالية لإيران وأصيب 51 آخرون بقصف جوي أمريكي في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها قصفت الكتائب رداً على هجمات صاروخية شنتها الكتائب على قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين، حسب ادعائها، ما أدى إلى مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة 4 من أفراد الخدمة الأمريكية واثنين من قوات الأمن العراقية.

ويتهم مسؤولون أمريكيون إيران، عبر وكلائها من الفصائل الشيعية العراقية، بشن هجمات صاروخية ضد قواعد عسكرية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين في العراق، وهو ما تنفيه طهران.

ويتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وهما حليفتين لبغداد، وسط مخاوف من تحول العراق إلى ساحة صراع بين الدولتين.

وينتشر نحو خمسة آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.